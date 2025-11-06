Обвиняемый в убийстве байкера в Люблине приговорен к 17 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии Шахина Аббасова по обвинению в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке, передает РИА Новости.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, его брат Шохрат получил срок в 12 лет.

При этом суд освободил троих фигурантов. Уточняется, что двоим было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 11 месяцев, однако данный срок они отбыли в СИЗО. Третий был оправдан из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Убийство произошло в апреле 2024 года. В столичном районе Люблино 24-летний Ковалев сделал замечание Аббасову, который припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ходе конфликта водитель и еще несколько мужчин устроили драку с Ковалевым.

Аббасов ударил байкера ножом и скрылся. Пострадавший молодой человек был госпитализирован, однако через некоторое время умер в больнице.

