Задержаны подозреваемые в нелегальном сбыте препаратов в столице

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Следователи МВД России задержали 11 подозреваемых в нелегальном сбыте сильнодействующих препаратов в Москве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали на территории столичного региона с конца 2023 года. Они закупали препараты в больших объемах, используя для этого подконтрольное юридическое лицо, у которого была лицензия.

Для вывода из легального оборота подозреваемые регистрировали лекарства под другими названиями. Незаконная оптовая и розничная торговля осуществлялась через сеть открытых сообщниками аптек. Товар доставляли туда в тайниках, которые были сделаны в корпусной мебели.

Как уточнила Волк, лекарственные препараты с контролируемыми веществами продавались без упаковки. Наценка на них составляла около 6 000%.

В рамках 17 обысков по местам жительства задержанных и в фармацевтических организациях следователи изъяли свыше 150 килограммов запрещенных веществ, почти 25 миллионов рублей, банковские карты, оргтехнику и другое. По данному факту заведено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ.

Двое предполагаемых организаторов уже заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. Кроме того, восьми подозреваемым запретили совершать определенные действия.

Ранее российские спецслужбы совместно со следователями и правоохранителями пресекли в трех российских регионах незаконный оборот табачной продукции на сумму более 560 миллионов рублей.

В частности, в Калужской области были задержаны владельцы и руководство фирмы, которые организовали производство сигарет без уплаты акциза в бюджет России. Во время обыска на предприятии и у контрагентов были изъяты около 5 миллионов пачек немаркированных табачных изделий.

