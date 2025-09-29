Московский суд арестовал адвоката за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения адвокату Адвокатской палаты Московской области Илье Никитину за попытку сбыть наркотики в крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, фигурант приобрел жидкость, в составе которой содержалось наркотическое средство, с целью получения дохода от незаконного сбыта. Он перелил жидкость в канистры и спрятал в Подмосковье. Злоумышленник не смог довести преступление до конца, так как тайник обнаружили правоохранители.

Адвокату предъявили обвинение по статье о сбыте наркотиков в особо крупном размере. В понедельник, 29 сентября, было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц.

