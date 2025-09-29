Форма поиска по сайту

29 сентября, 13:15

Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки контента треш-блогерши из Москвы

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в отношении девушки-блогера из Москвы, которая публикует видеоролики неправомерного характера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, в своих материалах 21-летняя девушка рекламирует наркотики, стреляет из пистолета и рассказывает об интимных отношениях с несовершеннолетним. При этом основную часть ее аудитории составляют дети.

В связи с этим следственные органы организовали проверку. Ход исполнения поручения был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Москвы была задержана по подозрению в создании платных каналов с порнографией в мессенджере. По предварительной информации, женщина размещала в закрытых источниках фото и видео эротического содержания, предоставляя доступ к публикациям за деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Блогер избил девушку на детской площадке в подмосковной Шатуре

происшествиягород

