Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки контента треш-блогерши из Москвы

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в отношении девушки-блогера из Москвы, которая публикует видеоролики неправомерного характера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, в своих материалах 21-летняя девушка рекламирует наркотики, стреляет из пистолета и рассказывает об интимных отношениях с несовершеннолетним. При этом основную часть ее аудитории составляют дети.

В связи с этим следственные органы организовали проверку. Ход исполнения поручения был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Москвы была задержана по подозрению в создании платных каналов с порнографией в мессенджере. По предварительной информации, женщина размещала в закрытых источниках фото и видео эротического содержания, предоставляя доступ к публикациям за деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.