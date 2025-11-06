Незаконный оборот табачных изделий на 560 млн рублей пресечен в трех регионах РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы совместно со следователями и правоохранителями пресекли в трех российских регионах незаконный оборот табачной продукции на сумму более 560 миллионов рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В частности, в Калужской области были задержаны владельцы и руководство фирмы, которые организовали производство сигарет без уплаты акциза в бюджет России. Во время обыска на предприятии и у контрагентов были изъяты около 5 миллионов пачек немаркированных табачных изделий, а также не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок.

В Воронежской и Тверской областях была выявлена группа лиц, которая занималась незаконным выпуском табачных изделий в особо крупном размере. Все они были задержаны.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о хранении табачной продукции без маркировки, о покушении на сбыт поддельных акцизных марок, об уклонении от уплаты налогов и о создании организованного преступного сообщества. Всем задержанным уже предъявлены обвинения.

В конце сентября кабмин внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в крупных и особо крупных размерах без лицензии.

За подобное преступление предлагается наказывать штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительными работами до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок с отказом в праве занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью до 3 лет.