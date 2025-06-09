ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза авиационного имущества

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Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж авиационно-технического имущества. В нее входили шесть граждан России, Украины и стран Ближнего Востока, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что вывоз авиационно-технического имущества планировался в том числе на Украину. Координацию деятельности участников группировки осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.

"Члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через госграницу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17", – говорится в сообщении.

При этом ориентировочная стоимость комплектующих составляет более 400 миллионов рублей, что позволяет провести ремонт не менее четырех вертолетов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, а также сырья, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения.

Ранее российские спецслужбы пресекли две транзитные поставки в страны Евросоюза (ЕС) свыше 1 800 килограммов кокаина на 6 миллиардов рублей. По данным ФСБ, в рамках контроля за прибывающими в Россию иностранцами была выявлена причастность гражданина Украины и его соучастника к незаконному обороту наркотиков.

Курьеров задержали с поличным при перевозке кокаина. Ранее наркотические вещества были незаконно доставлены в РФ из Латинской Америки.