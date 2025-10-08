Эксперт Демин: целевое обучение медиков не сработает без повышения статуса врача

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет отучившихся на бюджете выпускников медвузов отработать в госклиниках на протяжении трех лет. В противном случае им грозит крупный штраф. Как эта мера скажется на системе здравоохранения, расскажет Москва 24.

"Редакция сверхжесткая"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах станут целевыми. Таким образом, выпускнику нужно будет отработать в государственных клиниках на протяжении трех лет. Согласно документу, если он откажется, придется возместить в бюджет двукратный размер средств, потраченных на его обучение, а также выплаченные меры поддержки при их наличии.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с "Российской газетой" отметил, что все детали инициативы должны быть разработаны до марта 2026 года.





Алексей Говырин член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Новые нормы направлены на создание единой системы, охватывающей весь процесс подготовки медицинских кадров – от обучения до их распределения и закрепления на рабочих местах. Таким образом, государство стремится вернуть контроль за распределением медицинских кадров.

Инициатива продиктована нехваткой кадров в системе здравоохранения: по данным Минздрава на начало 2025 года года, дефицит составляет около 23 тысяч врачей и 63 тысяч медсестер и фельдшеров. При этом на заседании комитетов Госдумы замглавы Минздрава Татьяна Семенова отметила, что система здравоохранения теряет до 35% выпускников профильных специальностей, которые либо не идут работать по профессии, либо уходят в коммерческий сектор.

Кроме того, в течение трех лет после первичной аккредитации молодые специалисты должны будут работать под руководством наставника. В Минздраве отметили, что это поможет им мягче войти в профессию и избежать выгорания. Также Семенова подчеркнула, что специалист сможет отработать либо в организации, которая указана в договоре о целевом обучении, либо в учреждении, которое входит в программу государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи.

Однако член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил на заседании, что вузы могут до последнего отказываться от отчисления студентов, лишь бы не подвести их под штрафы.





Александр Румянцев член комитета Госдумы по охране здоровья Не будем ли мы готовить троечников?

Также Румянцев призвал разработать гибкий механизм компенсаций, чтобы студенты и их семьи не попадали в долговую яму.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с "Газетой.Ru" назвал принятие законопроекта вынужденной мерой, однако подчеркнул, что документ требует доработки.

"Количество желающих поступать в медвузы снизится. Но существующий "запас желающих" провалов не повлечет <...>. Предложенная редакция сверхжесткая, без гарантий для целевиков. Будем вносить поправки", – отметил парламентарий.

"Нужно быть реалистами"

Предложенный подход оправдан с финансовой точки зрения, отметил в беседе с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Государство вкладывает деньги в студентов, и логично, что специалист должен их отработать. Возьмем, к примеру, обучение одного студента на лечебном деле в Сеченовском университете – это свыше 1 миллиона рублей в год. За шесть лет в институте получается примерно 7 миллионов. В регионах цены на обучение ниже, но и зарплаты там меньше. Поэтому подход в целом можно считать правильным.

По его мнению, студенты будут вынуждены соглашаться с этими условиями из-за высокой стоимости обучения, а отработка станет своеобразной платой за учебу на бюджете. При этом часть студентов так и продолжит получать образование на платной основе, поэтому недостаток кадров одним этим механизмом не решить, подчеркнул Сафонов.

По его мнению, в первую очередь привлекать кадры необходимо за счет повышения зарплат в государственных медучреждениях.

"Молодые специалисты наверняка будут компенсировать недостаток дохода работой в коммерческих структурах по совместительству. Похожая ситуация складывается с молодыми учителями: они приходят в школу для опыта, но отказываются от дополнительной нагрузки, а основной заработок получают на репетиторстве. Такая же проблема наверняка возникнет и в системе здравоохранения", – предположил экономист.

Профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андрей Демин, в свою очередь, указал на то, что нехватка специалистов возникла из-за исчерпания ресурса, который был заложен во времена СССР.

"Сегодня ключевой показатель – это охват услугами здравоохранения, обеспечение доступной и качественной помощью для всех. Пока мы не можем достичь 100% охвата, сейчас он оценивается примерно в 75–80%", – пояснил он.

По его мнению, для повышения привлекательности профессии нужна глубокая реформа образования и изменение статуса врача.





Андрей Демин профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ Раньше зарплата имела для врачей значение, но не была определяющим фактором. В первую очередь для них важен был высокий статус. У медработника особая функция: он должен быть лидером мнений, ролевой моделью. Пока этот вопрос не решен.

В то же время студентов нужно мотивировать на отработку, а не только обязывать их что-то делать, отметил Демин.

"Тот же сельский врач должен иметь условия лучше, чем в городе. Ключевые стимулирующие моменты – обеспечение жильем, достойной зарплатой, условиями для семьи и безопасностью. Необходима четкая карьера: три года отработки – гарантированное продвижение, повышение квалификации", – заявил он.

Кроме того, необходимо изменить подход к отбору абитуриентов, в том числе с точки зрения психологии, чтобы, отучившись, они не бежали из профессии. Также стоит бороться с избыточной коммерциализацией этой сферы образования, добавил эксперт.

