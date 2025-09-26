Депутат Киселев: профобучение не сдавших ГИА позволит им стать увереннее на рынке труда

Девятиклассники, которые не смогли сдать итоговую государственную аттестацию (ГИА), смогут бесплатно выучиться на рабочую специальность. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Как это изменит систему образования, расскажет Москва 24.

"Решаем сразу две задачи"

Девятиклассники, не сумевшие сдать ГИА, смогут пройти программы профессиональной подготовки за счет государства. Законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании программы профессиональной подготовки 25 сентября. Перечень востребованных профессий и конкретные учебные заведения будут определять региональные власти, они же и обеспечат финансирование. Изменения предлагается внести с 1 января 2026 года.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых отметила во время заседания, что ученики, трижды провалившие экзамен, смогут пересдать его только через год. Новый закон позволит не упускать это время.





Ирина Белых председатель комитета Госдумы по просвещению У них будет несколько путей развития, и они могут, получая профессию, подготовиться и сдать необходимые экзамены, и получить общее образование. Мы расширяем образовательные траектории ребят.

Она напомнила, что в настоящее время в перечень доступных профессий входит 5 156 специальностей, из которых рабочие – 4 988. К примеру, в химической промышленности их 675, а в легкой и текстильной – 479. Также на транспортную сферу приходится 52 рабочие специальности, на атомную отрасль – 84, на сельское хозяйство – 86, перечислила Белых.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, в свою очередь, убежден, что эта мера существенно укрепит кадровый потенциал России и обеспечит равенство возможностей.

"Не все ребята находят себя в академической системе, но это не должно закрывать для них путь к успешной профессиональной реализации. Это вопрос социальной справедливости и экономической целесообразности. Мы решаем сразу две задачи: даем молодому человеку конкретную специальность, а экономике – квалифицированного рабочего", – процитировала депутата "Парламентская газета".

Благодаря тому что регионы сами будут определять перечень нужных им профессий, обучение станет "максимально практико-ориентированным и полезным", убежден парламентарий.

"Мы уходим от ситуации, когда неудача на экзамене становится тупиком, и создаем систему, где каждый молодой гражданин России может найти свое место и стать востребованным специалистом", – заключил Чаплин.

"Уверенный вход во взрослую жизнь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обучение будет проходить на базе колледжей, и по его окончании выпускники получат специальное удостоверение. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

"Законопроект направлен на то, чтобы у субъектов Российской Федерации появилось право предоставить не сдавшим ОГЭ возможность пройти профессиональное обучение по востребованным рабочим специальностям за счет региональных бюджетов", – сказал он.





Михаил Киселев первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Это право выбора для молодых людей: они могут готовиться к пересдаче в следующем году, а могут пройти обучение. Если молодой человек успешно освоит профессию, у него будут возможности продолжить учебу в системе среднего профессионального образования или начать трудовую деятельность. Это позволяет не терять год и чувствовать себя увереннее на рынке труда.

Также это поможет побороть тенденцию, когда молодые люди, не сдав экзамены и не получив профессию, не работают и не учатся. При этом гарантия профессиональной подготовки не должна привести к снижению успеваемости.

"Наоборот, она дает ребятам реальный шанс на раннюю профессиональную ориентацию и уверенный вход во взрослую жизнь", – подчеркнул Киселев.

При этом неудача на экзамене не повлечет за собой нежелания ребенка получать образование. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась детский клинический психолог Елена Морозова.

"Если семья ориентирует ребенка на получение образования и это становится его ведущим мотивом, неудача на экзамене его не собьет. Более того, он, возможно, как раз осознанно захочет получить образование, если такая возможность будет ему по силам", – объяснила она.





Елена Морозова детский клинический психолог Здесь все зависит от того, насколько семья и окружающий социум в целом имеют образовательную ориентацию.

Если же подросток не сдал экзамен, родителям необходимо его поддержать и сохранять спокойствие.

"Для совестливых родителей это тоже поражение – ощущение, что их педагогические усилия не оправдались. Нельзя захлестывать ребенка разочарованием", – сказала психолог.

Лучше пообщаться с ребенком в спокойной обстановке и узнать, что он чувствует и как сам относится к произошедшему.

"Затем стоит проанализировать, что было не так и что можно исправить сейчас. Дать понять, что это не конец профессиональной карьеры. Надо подумать, что можно сделать в данный момент, чтобы он все-таки реализовал свои устремления", – подчеркнула эксперт.

Скандалить и ругаться в таком случае точно не стоит, поскольку ребенок может закрыться в себе. Дети очень импульсивны и сложно переживают неудачи, поэтому подобных реакций лучше избегать, заключила Морозова.

