Шесть человек погибли в ДТП в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Новосибирске, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Сотрудники областной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновения на Советском шоссе. Отмечается, что среди погибших – двое детей. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту аварии.

Предварительно установлено, что столкнулись Toyota Ipsum и Mercedes. Это произошло, когда Toyota поворачивала налево в сторону поселка Элитного. Mercedes при этом двигался на запрещающий сигнал светофора. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

В региональной прокуратуре добавили, что предполагаемый виновник аварии задержан и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее в Нижнеудинском районе Иркутской области 11 человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий. ДТП произошло вечером 17 декабря на 5-м километре трассы Нижнеудинск – поселок Шумский. По данным ведомства, микроавтобус врезался в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.

