Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Брянская полиция"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Брянской области.

В настоящее время следователи проводят осмотр на месте происшествия.

Авария произошла утром 16 декабря на 367-м километре трассы М-3 "Украина" в Брянском районе. По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который вез на мероприятие воспитанников и сотрудников культурно-досугового центра Севского района.

В результате никто не погиб, однако 10 детей, 9 взрослых и 2 водителя получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.