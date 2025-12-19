Путин сообщил, что не планирует писать мемуары

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что не собирает материал для будущих мемуаров.

Он считает, что необходимо "просто работать". По его словам, в мемуарах, прежде всего, дается оценка самому себе.

"Люди, если посчитают возможным, дадут оценки моей работе, моей команды и всех людей, которые рядом со мной", – подчеркнул президент.

Ранее глава государства рассказал, что однажды близкий человек назвал его "киборгом". Однако Путин не воспринял сказанное как комплимент и объяснил, что ему не нравится чувствовать себя андроидом. Он добавил, что придерживается о себе другого мнения.

