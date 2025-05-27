Путин заявил, что не считает себя киборгом

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Владимир Путин рассказал, что однажды близкий человек назвал его "киборгом", однако российский лидер не воспринял сказанное как комплимент.

"Мне как-то – не так уж давно – один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее", – сказал президент в ходе заседания набсовета АНО "Россия – страна возможностей".

Глава государства пояснил, что ему не нравится чувствовать себя андроидом, и добавил, что сам он придерживается о себе другого мнения.

Этот случай президент вспомнил, когда на заседании подняли вопрос о новых возможностях портала "Госуслуги". В частности, речь шла о возможности сделать предложение руки и сердца через сервис. Путин скептически отнесся к этой функции, призвав делать предложение лично.

Свое восхищение российским лидером ранее высказывал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал его уникальным президентом и напомнил, что к настоящему моменту глава государства находится у власти 25 лет, а уровень его поддержки со стороны населения "беспрецедентно зашкаливает".

В свою очередь, отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол назвал Путина примером сильного лидера и признался, что они с сыном восхищаются им.

Схожую характеристику главе РФ давал и американский президент Дональд Трамп. По словам одного экс-чиновника, республиканец относится к своему российскому коллеге с уважением, граничащим с восхищением.