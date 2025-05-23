Владимиру Путину доверяют 82% россиян

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82% россиян заявили о доверии Владимиру Путину, следует из опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 16–18 мая среди 1,5 тысячи опрошенных.

Кроме того, 82% респондентов заявили, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту президента.

Также 56% опрошенных позитивно оценили работу российского правительства. При этом 58% участников опроса отметили хорошую работу главы кабмина Михаила Мишустина.

Среди политических партий самый высокий уровень поддержки у фракции "Единая Россия" (48%). Далее следуют ЛДПР (10 %), КПРФ (7%), "Справедливая Россия – За правду" (3%) и "Новые люди" (2%).

Ранее политик Владимир Жириновский возглавил рейтинг известных людей, с кем россияне хотели бы пообщаться после их смерти. Согласно опросу, Жириновский набрал 37% голосов.

Эксперты одного из исследовательских центров объяснили такой результат известностью политика и его эмоциональными выступлениями, которые интересуют россиян даже после его смерти.