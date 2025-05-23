Жириновский возглавил топ умерших знаменитостей, с кем хотят поговорить россияне

Фото: kremlin.ru

Политик Владимир Жириновский возглавил рейтинг известных людей, с кем россияне хотели бы пообщаться после их смерти. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на соответствующий опрос.

Жириновский набрал 37% голосов. Эксперты одного из исследовательских центров в беседе с журналистами объяснили такой результат известностью политика и его эмоциональными выступлениями, которые интересуют россиян даже после его смерти.

На втором месте с 27% оказалась слепая болгарская женщина Вангелия Гуштерова, известная как баба Ванга. Приписываемые ей способности к предвидению также до сих пор вызывают интерес у людей, которые хотели бы узнать ответы на вопросы о будущем. В тройке лидеров оказался и первый российский император Петр I (25,5%).

Меньше всего голосов получили рэпер Паша Техник (2,3%) и писатель Эдуард Лимонов (1,3%). Их низкий результат эксперты связали с ограниченной известностью среди широкой аудитории и неоднозначностью публичных образов знаменитостей.



"Общественный интерес преимущественно ориентирован на личностей, которые имеют значительное историческое значение или ярко выраженные индивидуальные качества", – сказал руководитель отдела социологии одного из исследовательских центров Михаил Штырев.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что 66% россиян доверяют Жириновскому, тогда как три года назад, вскоре после его смерти, уровень доверия к политику достигал 60%. Кроме того, степень личной симпатии к Жириновскому осталась на таком же высоком уровне – 62%.

При этом в столичном метрополитене в честь 80-летия со дня рождения политика могут запустить специальный поезд. Ожидается, что состав будет курсировать по Сокольнической линии со второго полугодия 2026 года.

