Более 50 мероприятий вошло в план празднования 80-летия Жириновского

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План празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского предусматривает 56 мероприятий. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Как уточнила глава ведомства, в при поддержке ведомства пройдут выставка "Жириновский навсегда" в Музее современной истории России и Музее политической истории России, патриотический проект "Созвездие русской культуры" в Музее Победы.

Также состоятся памятный концерт, премьерный показ спектакля о политике на сцене Малого театра и концертная программа в рамках Новогодней Елки. Вместе с тем Минкультуры России оказало помощь в создании Музея Жириновского.

"Также планируем мероприятия вне основного плана празднования. В их числе тематические выставки в федеральных библиотеках и гастроли спектакля в память о Владимире Жириновском в регионах России в рамках программы Большие гастроли", – отметила Любимова.

Между тем в честь юбилея со дня рождения основателя ЛДПР в столичном метрополитене в следующем году запустят тематический поезд. Состав будет курсировать по Сокольнической линии. Ожидается, что поезд выйдет во втором полугодии 2026 года.

Ранее красный пиджак Жириновского передали в Государственный центральный музей современной истории РФ. В учреждении также хранится фуражка, удостоверение, избирательные бюллетени, предвыборная листовка политика.

