РИА Новости: племянницы Жириновского проиграли дело о пожизненном содержании его сыновьям

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Родственницы бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться через суд признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Ответчиками по иску выступали сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, родственницы также просили суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им было отказано.

Согласно материалам суда, данное разбирательство началось в декабре 2022 года.

Ранее правительство России учредило стипендию имени Жириновского. С 1 сентября 2025 года она будет предназначаться студентам и аспирантам, которые имеют особые достижения в области востоковедения и госуправления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.