Путин заявил, что не имел в виду под "подсвинками" кого-то конкретно

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Владимир Путин пояснил, что под "подсвинками" не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а говорил про "группу лиц". Об этом российский лидер заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией", – ответил Путин на вопрос белорусской журналистки по поводу его высказывания.

Президент подчеркнул, что никогда не переходит на личности и ничего такого себе не позволяет.

Путин использовал данное выражение на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он отмечал, что "европейские подсвинки" подключились к предыдущей администрации США при экс-президенте Джо Байдене, так как хотели "поживиться" на "развале" России.

Позже СМИ сообщили, что многие из "подсвинков" испугались слов Путина.

Большая пресс-конференция и прямая линия президентапроходили в Гостином Дворе. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время глава государства прокомментировал более 70 тем. Число вопросов от россиян в этом году превысило 3 миллиона.

