Путин назвал семейным делом иск Трампа к BBC

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал семейным делом иск президента США Дональда Трампа к BBC.

"Это их семейные дела, пускай они сами и разбираются. <…> Хотя проблема недостоверного освещения информации и подтасовок есть. Это очевидно, я думаю, что президент Трамп прав", – добавил российский лидер.

Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию в связи с искажением его речи в программе Panorama. Фейковый сюжет был сфабрикован и показан за неделю до президентских выборов 2024 года.

В связи с этим глава Белого Дома потребовал от британской корпорации 5 миллиардов долларов по делу о клевете.

Кроме того, BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.