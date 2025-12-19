Путин признался, что никогда не записывал "кружочки" близким в мессенджерах

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, признался, что никогда не отправлял родным и близким "кружочки" в мессенджерах.

"Нет, никогда этого не делал", – сказал глава государства, отвечая на один из вопросов россиян.

Он также назвал нужным создание национального мессенджера MAX. По его словам, к настоящему моменту Россия добилась полного цифрового суверенитета.

Пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Прием обращений продлится вплоть до окончания мероприятия.

Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Кроме того, вопросы можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.