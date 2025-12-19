Форма поиска по сайту

19 декабря, 16:25

Технологии

Путин назвал нужным создание национального мессенджера MAX

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал нужным создание национального мессенджера MAX.

"Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Конечно, нужно", – сказал глава государства.

По словам российского лидера, сейчас страна добилась полного цифрового суверенитета.

В свою очередь, руководство зарубежных стран не давало возможности своим мессенджерам соблюдать законодательство России, отметил Путин.

"Проблема только в одном – в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения", – указал президент.

Ранее сообщалось, что аудитория мессенджера MAX увеличилась до 75 миллионов человек. С момента запуска платформы было написано свыше 6,5 миллиарда сообщений. Кроме того, компании и госорганизации создали свыше 122 тысяч каналов.

Также в мессенджере появился официальный канал российского лидера. Он верифицирован и на других официальных источниках.

властьтехнологии

