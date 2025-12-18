Форма поиска по сайту

18 декабря, 10:35

Технологии

Разморозить аккаунт на "Госуслугах" можно с помощью цифрового ID в MAX

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Россияне могут восстановить доступ к аккаунту на портале "Госуслуги" после заморозки с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Соответствующая информация появилась на сайте Минцифры России.

Там объяснили, что аккаунт на "Госуслугах" могут заморозить на 72 часа из-за подозрительной активности. Для досрочного восстановления доступа раньше нужно было очно идти в МФЦ, теперь же граждане могут это сделать дистанционно. Новый способ безопасен и обеспечивает надежную идентификацию личности, заверили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что пользователь может не использовать цифровой ID в MAX для восстановления доступа к "Госуслугам", если хочет выбрать другой способ или дождаться, когда истечет период заморозки.

Ранее в мессенджере появился режим "Семейная защита", который позволяет обезопасить близких от мошенников. Владелец защиты может управлять режимами приватности. Например, он способен выбрать, кто именно сможет звонить, писать или добавлять пользователя в чаты.

