ЦБ рассматривал три варианта возможных решений по ключевой ставке

Фото: Москва 24/Анна Селина

Совет директоров Центробанка России рассматривал три варианта возможных решений по ключевой ставке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"(Три варианта. – Прим. ред.) неизменности ключевой ставки, вариант снижения на полпроцентных пункта и вариант снижения на один процентный пункт", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, в ходе обсуждения большинство считало, что нужно принимать более осторожное решение о снижении ставки на полпроцентных пункта. Вместе с тем реализация проинфляционных рисков может потребовать дальнейших пауз. ЦБ не будет двигаться на автопилоте, подчеркнула глава Банка России.

"Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики, внешней среды и в случае необходимости корректировать наше движение", – заключила Набиуллина.

Банк России 19 декабря принял решение понизить ключевую ставку до 16% годовых.

По данным регулятора, на 15 декабря годовая инфляция составила 5,8% и ожидается ниже 6% по итогам года. В российской экономике сохраняется тенденция к сбалансированному росту. При этом инфляционные ожидания возросли, а кредитная активность сохраняется на высоком уровне.