Путин рассказал, что в его квартире в Кремле ничего не менялось много лет

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что его квартиру в Кремле обустраивали еще во времена президентства Бориса Ельцина и с тех пор там практически ничего не менялось.

Путин отметил, что со времен обустройства никаких ремонтов там не было. Возможно, заменили стулья. Так он ответил на вопрос россиянина, который заявил, что в Кремле пусто и неуютно.

Президент добавил, что сейчас проживает именно в этой квартире. По его словам, не так часто, но все же его навещают близкие люди, и с их появлением там становится уютнее.

Ранее Путин рассказывал, что последние три года ночует в Кремле. Свою квартиру он показал журналисту Павлу Зарубину. На кадрах российский лидер и корреспондент заходили в апартаменты, где был виден портрет императора Александра III.

Также журналист заинтересовался стоящим у окна белым роялем и узнал у главы государства, успевает ли он играть. Президент ответил, что очень редко. Кроме того, российский лидер показал библиотеку, две спальни и "домашнюю церквушку".

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина прошли в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян превысило 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

