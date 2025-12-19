Путин согласился с тем, что передачи по ТВ про Украину надоели

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин согласился с тем, что передачи по телевидению про Украину надоели. Об этом президент высказался в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Полностью согласен, надо заканчивать уже", – указал Путин.

Кроме того, президент заявил о готовности подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день голосования, если там пройдут выборы.

Путин напомнил, что на территории России проживают от 5 до 10 миллионов украинских граждан, имеющих право голоса. Поэтому Москва вправе требовать от организаторов выборов в Киеве, чтобы эти люди также смогли воспользоваться своим избирательным правом, находясь при этом на территории России.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина состоялись 19 декабря в Гостином Дворе. В этом году мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент прокомментировал свыше 70 тем.

Число вопросов от россиян превысило 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

