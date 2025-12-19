Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин, говоря о последствиях атак на российские танкеры в Каспийском регионе, предупредил об обязательном ответе со стороны России.

"Это не приведет к желаемому результату в конце концов", – отметил президент РФ во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

По словам главы государства, удары по российским танкерам не нарушат процесс поставок, а лишь сформируют дополнительную угрозу.

Первая подобная атака произошла 28 ноября, когда удар был нанесен по танкеру Kairos. Спустя время аналогичный случай произошел с кораблем Virat.

Позднее неизвестный дрон атаковал танкер M/T Mersin, а также российское судно Midvolga-2.

По данным СМИ, Украина причастна как минимум к двум атакам на танкеры у побережья Турции. После произошедшего Путин заявлял, что эти инциденты можно считать пиратством. Он напомнил, что украинские атаки на корабли осуществлялись даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне третьего государства.

