SVT Nyheter: ВМС Швеции заметили вооруженную охрану на идущих из России танкерах

Фото: 123RF.com/diy13

На борту нефтяных танкеров в Балтийском море, идущих из России, якобы появилась вооруженная охрана. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию SVT Nyheter.

Начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович в беседе с журналистами уточнил, что на кораблях, которые Запад относит к так называемому теневому флоту России, теперь находятся вооруженные люди в камуфляжной форме. Он предположил, что это могут быть сотрудники частных охранных компаний.

Кроме того, Стокгольм отмечает усиление российского военного наблюдения в регионе, а на самих маршрутах следования танкеров якобы постоянно присутствуют боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ранее западные СМИ сообщали, что Киев признал свою причастность к атакам на танкеры в Черном море. Уточнялось, что как минимум два корабля были атакованы при помощи морских беспилотников.



Владимир Путин говорил, что действия Киева являются пиратством. Он напомнил, что Украина атаковала корабли даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне третьего государства.

