Временный поверенный РФ провел переговоры в МИД Турции после атак на танкеры в Черном море

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов посетил МИД республики, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

"Такая беседа действительно состоялась, но не в традиции российской дипломатии раскрывать детали переговоров с партнерами", – указали дипломаты.

По данным журналистов, МИД Турции вызывал Иванова, а также украинского посла в Анкаре Наримана Джелялова, на фоне атак на танкеры в Черном море.

Первое подобное ЧП произошло 28 ноября, когда атаке подвергся танкер Kairos. Позже аналогичный случай произошел с кораблем Virat. Затем неизвестный дрон ударил по танкеру M/T Mersin, а следом такое же происшествие случилось с российским судном Midvolga-2.

По данным СМИ, Украина причастна как минимум к двум атакам на танкеры у побережья Турции. После произошедшего Владимир Путин рассказывал, что инциденты можно считать пиратством. Он напомнил, что украинские атаки на корабли осуществлялись даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне третьего государства.

