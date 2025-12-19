The Thaiger: сотрудника в Таиланде лишили премии за пропуск новогоднего корпоратива

Фото: 123RF.com

Сотрудника одной из частных компаний в Таиланде лишили премии из-за пропуска новогоднего корпоратива, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

Руководство фирмы опубликовало письмо в соцсетях, в которых указало на последствия для работника. Например, ему отказали в оплате 50 часов переработки, лишили годовой премии, а также отказались повышать зарплату в 2026 году.

Публикация вызвала активные обсуждения среди пользователей в социальных сетях. Многие выразили несогласие по поводу подобных мер.

Ранее управляющий партнер кадровой компании Владислав Быханов рассказал, что многие российские компании к концу 2025 года отказались от традиционных новогодних премий. По его данным, наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили практически повсеместно. В металлургии и машиностроении проблема усугубляется из-за перевода работников на четырехдневную рабочую неделю.

