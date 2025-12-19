Путин призвал брать пример с народов Кавказа, где принято рано вступать в брак

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, призвал брать пример с народов Кавказа, где принято рано вступать в брак.

Он назвал это хорошей традицией и добавил, что это действительно правильно. Кроме того, президент напомнил, что у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова большая семья.

"Много детей, выходят замуж и женятся довольно в раннем возрасте. Он мне сказал: "У нас традиция такая в целом на Кавказе", – объяснил Путин.

Ранее глава РФ заявил, что создание семьи и рождение детей должно стать модным. По его мнению, люди должны понимать, что такое счастье отцовства и материнства.

Путин также подчеркнул, что семьи не должны чувствовать снижение уровня достатка при рождении ребенка. Президент назвал этот пункт важным.

