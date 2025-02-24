В России участились случаи мошенничества со стороны псевдопсихологов

В России участились случаи мошенничества со стороны людей, которые выдают себя за психологов. Некоторые клиенты теряют сотни тысяч рублей на псевдопомощи. Один из пострадавших, Альберт, рассказал, как потратил 50 000 рублей на "консультации" с мошенницей, которая лишь "поиграла" с ним в чайные беседы.

Эксперты советуют проверять дипломы и лицензии специалистов, а также не стесняться требовать документы об образовании и повышении квалификации. Важно учитывать отзывы о специалистах и договариваться о конкретных условиях сотрудничества, отметили специалисты.

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