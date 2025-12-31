31 декабря 2025, 09:45Политика
Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год
Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год. Об основных достижениях на передовой Верховному главнокомандующему доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
По его словам, в результате действий российской армии под контроль взято более шести с половиной тысяч квадратных километров территории и 334 населенных пункта. Инициатива была полностью перехвачена в апреле после операции "Поток", в ходе которой противник был выбит с территории Курской области.
