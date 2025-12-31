Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год. Об основных достижениях на передовой Верховному главнокомандующему доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

По его словам, в результате действий российской армии под контроль взято более шести с половиной тысяч квадратных километров территории и 334 населенных пункта. Инициатива была полностью перехвачена в апреле после операции "Поток", в ходе которой противник был выбит с территории Курской области.

