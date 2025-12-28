Благотворительная акция "Добрая елка" прошла в Нижегородском депо московского метро

Заветные желания детей исполняли в Нижегородском депо Московского метрополитена. Это стало возможным благодаря благотворительной акции "Добрая елка", организованной для подопечных некоммерческих организаций.

Среди участников – подростки с особенностями развития, дети из многодетных семей, сироты, а также дети участников специальной военной операции. В этом году поступило 1 850 детских желаний. Акция продлится до 28 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.