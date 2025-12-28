Форма поиска по сайту

28 декабря, 15:30

Общество

Благотворительная акция "Добрая елка" прошла в Нижегородском депо московского метро

Коммунальные службы приступили к активной уборке снега в Москве

Сергей Собянин рассказал о чемпионате "Абилимпикс" для людей с особенностями здоровья

Москвичам рассказали о погоде 28 декабря

"Новости дня": в России расширили список льготных жизненно важных лекарств

Телеграм-канал телеканала Москва 24 запустил конструктор новогодних открыток

Осадки в Москве не прекратятся до новогодней ночи

Синоптики обновили прогноз на новогоднюю ночь

В Госдуме готовят законопроект о полном запрете соцсетей для детей

"Новости дня": материнский капитал проиндексируют в 2026 году в России

Заветные желания детей исполняли в Нижегородском депо Московского метрополитена. Это стало возможным благодаря благотворительной акции "Добрая елка", организованной для подопечных некоммерческих организаций.

Среди участников – подростки с особенностями развития, дети из многодетных семей, сироты, а также дети участников специальной военной операции. В этом году поступило 1 850 детских желаний. Акция продлится до 28 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

