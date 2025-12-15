Телеканал Москва 24 присоединился к акции "Добрая елка"

В Москве в рамках проекта "Зима в Москве" проходит акция "Добрая елка", к которой присоединился телеканал Москва 24, чтобы помочь исполнить желания самых маленьких телезрителей. По просьбе детей была организована экскурсия на анимационную студию "Паровоз", где создаются популярные мультсериалы "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", "Лео и Тиг" и другие.

Как отметила главный автор студии Мария Парфенова, для коллектива было большой честью принять участие в акции и показать детям, как создается анимационное волшебство.

Чтобы помочь исполнить детскую мечту, каждый может снять шар с желанием ребенка с одной из "добрых елок" или оставить заявку на официальном сайте акции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.