16 августа, 08:45

Блогеров предупредили об уголовной ответственности за рекламу подделок в России

Блогеров предупредили об уголовной ответственности за рекламу поддельных товаров. Продвижение контрафакта нарушает права владельцев торговых марок и может повлечь не только штрафы, но и судимость. Власти напоминают: даже если подделку называют "репликой" или "копией", речь идет о незаконном использовании чужого бренда.

По словам юристов, за рекламу контрафакта ответственность несут и блогеры, и продавцы. В случае систематических нарушений и ущерба свыше 400 тысяч рублей может наступить уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса. Согласно опросам, 42% россиян покупают только оригинальные товары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

