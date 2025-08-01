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01 августа, 08:00

Политика

Депутат Свинцов рассказал, кого будут штрафовать за поиск экстремистских материалов

Депутат Свинцов рассказал, кого будут штрафовать за поиск экстремистских материалов

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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, кого будут штрафовать за поиск экстремистских материалов. По его словам, случайный клик по ссылке на сомнительный контент не будет являться поводом для штрафа. Депутат отметил, что наказание грозит только тем, кто целенаправленно ищет такой материал.

Большое интервью с Андреем Свинцовым выйдет в пятницу, 1 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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