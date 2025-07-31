Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

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Владимир Путин подписал закон о штрафах в размере от 20 до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в СМИ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В настоящее время законодательством предусмотрены штрафы только для юрлиц. Однако новый закон вводит их для граждан, а также для должностных лиц (от 50 до 100 тысяч рублей). Административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, закон уточняет порядок освобождения и привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, на которых распространяется действие различных уставов, в случае совершения ими правонарушения, квалифицируемого в КоАП РФ.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его опубликования.

Также президент РФ подписал закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Поправки внесены в статью 63 УК РФ.

Теперь за поиск материалов, указанных в соответствующем перечне, нарушители заплатят от 3 до 5 тысяч рублей. За рекламу VPN-сервисов для граждан предусмотрен штраф от 50 до 80 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.