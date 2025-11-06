Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 14:45

События

Жителям столицы рассказали об инновациях на службе маломобильных граждан

Жителям столицы рассказали об инновациях на службе маломобильных граждан

Россиянам с психическими расстройствами могут запретить сделки с недвижимостью

ФНС начала массово проверять граждан на предмет скрытых доходов

"Новости дня": определять местонахождение пожилых людей станет проще через "Госуслуги"

"Деньги 24": ФНС начала проверять трудоспособных жителей Москвы, которые не работают

Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 6 ноября

Активные москвичи высадили кустарники на северо-западе столицы

Резкое похолодание ожидается в Москве на следующей неделе

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 6 ноября

В ближайшее время в столице состоится межрегиональная конференция "Экосоциальные технологии интеграции – основа соблюдения прав инвалидов". Форум, который проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой, соберет омбудсменов из более чем 25 российских регионов. Они представят наиболее интересные и эффективные практики защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Какие инновационные решения и социально-правовые проекты появляются в этой сфере в Москве? Как новые технологии используют для эффективной реабилитации маломобильных граждан? Какие современные возможности открылись для протезирования зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата? Что сделано для повышения доступности технических средств реабилитации?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;
  • президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;
  • заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

Читайте также
обществовидеопресс-конференция

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика