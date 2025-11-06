Жителям столицы рассказали об инновациях на службе маломобильных граждан

В ближайшее время в столице состоится межрегиональная конференция "Экосоциальные технологии интеграции – основа соблюдения прав инвалидов". Форум, который проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой, соберет омбудсменов из более чем 25 российских регионов. Они представят наиболее интересные и эффективные практики защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Какие инновационные решения и социально-правовые проекты появляются в этой сфере в Москве? Как новые технологии используют для эффективной реабилитации маломобильных граждан? Какие современные возможности открылись для протезирования зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата? Что сделано для повышения доступности технических средств реабилитации?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: