Свыше 15 тыс москвичей освоили навыки ухода за маломобильными людьми

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Свыше 15 тысяч человек, включая родственников и профессиональных помощников, прошли курсы в симуляционном центре по обучению уходу за маломобильными и пожилыми людьми. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первый в России симуляционный центр – уникальная площадка, где профессиональные навыки отрабатываются на современном оборудовании в условиях, приближенных к реальным. <...> Каждая программа центра – индивидуальный практикум с конкретными жизненными ситуациями для разных категорий слушателей", – подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, в текущем году обучение в центре стало еще доступнее. Теперь там введены 16-часовые интенсивные курсы, которую дают возможность быстро освоить главные навыки по организации ухода за маломобильными гражданами, среди которых, например, умение подбирать технические средства реабилитации или правильное обустройство домашнего пространства для родственников.

Кроме того, в этом году горожанам доступны две новые услуги – план ухода за близким или помощь в подборе сиделки.

"Практика столицы получила широкое признание: в рамках обмена опытом в прошлом году центр посетили свыше 450 представителей из 37 регионов России, в том числе и зарубежные делегации", – отметила заммэра.

В симуляционном центре доступно свыше 25 образовательных программ. Среди них – профессиональное обучение, повышение квалификации, тренинги по уходу при когнитивных изменениях, например при болезни Альцгеймера и деменции, и многое другое.



Курсы адаптированы под уровень и задачи слушателей. Каждый день в учреждении могут заниматься до 150 человек. Обучение проходит в специальных зонах, которые воссоздают реальные условия: "Движение", "Уважение", "Гигиена", "Забота" и "Безопасность". В рамках программы слушатели учатся правильно кормить, переодевать, осуществлять гигиенические процедуры, отрабатывают навыки оказания первой помощи и другое.

По завершении программы слушателю предоставляют соответствующее удостоверение установленного образца.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 90 000 одиноких пожилых москвичей и людей с особенностями здоровья получают в столице социальную помощь. В новый стандарт обслуживания на дому включены свыше 20 услуг. Это приготовление еды, доставка лекарств, сопровождение во время прогулки и помощь в бытовых вопросах.