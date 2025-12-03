03 декабря, 14:45Мэр Москвы
Собянин: люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку
Москвичи с инвалидностью получают системную поддержку на всех этапах жизни. Сергей Собянин в мессенджере MAX отметил, что на сегодняшний день в столице более 950 тысяч таких жителей, в их числе – 60 тысяч детей.
По словам мэра, для города важно создать для них комфортную доступную среду и условия для полноценной интеграции. Для этого работают 8 реабилитационно-образовательных центров. Там учатся более 2 тысяч ребят. Для наилучшего результата применяют инновационные подходы.
