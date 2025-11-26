Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 13:30

Общество

Путин поручил правительству определить единые меры поддержки многодетных

Фото: kremlin.ru

Российское правительство должно определить единые для всей страны критерии по определению статуса многодетной семьи. Такое поручение по итогам совещания с членами кабмина дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

В частности, до 1 марта 2026 года правительство должно определить единый подход к установлению соответствующего статуса, когда родители прописаны в разных регионах. Кроме того, необходимо изучить механизм выдачи удостоверения таким семьям.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее экономист Анатолий Никитин предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию для многодетных россиян – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эксперт уверен, что такое предложение могут принять даже раньше 2030 года.

Он, в частности, ссылался на президентский указ 2024 года, в котором указывалась необходимость досрочного назначения женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей.

В России предложили сократить рабочую неделю для одного из членов многодетной семьи

Читайте также


властьобщество

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика