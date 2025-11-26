Путин поручил правительству определить единые меры поддержки многодетных

Фото: kremlin.ru

Российское правительство должно определить единые для всей страны критерии по определению статуса многодетной семьи. Такое поручение по итогам совещания с членами кабмина дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

В частности, до 1 марта 2026 года правительство должно определить единый подход к установлению соответствующего статуса, когда родители прописаны в разных регионах. Кроме того, необходимо изучить механизм выдачи удостоверения таким семьям.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее экономист Анатолий Никитин предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию для многодетных россиян – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эксперт уверен, что такое предложение могут принять даже раньше 2030 года.

Он, в частности, ссылался на президентский указ 2024 года, в котором указывалась необходимость досрочного назначения женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей.

