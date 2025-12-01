Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

Поездки в районы Лианозово, Алтуфьевский и Бибирево станут удобнее благодаря новой дорожной инфраструктуре. Как сообщил Сергей Собянин, на северо-востоке столицы построят и реконструируют более 5 километров дорог.

Проект будет реализован в 2 этапа. Сначала соединят Череповецкую улицу и Путевой проезд. Затем начнется развитие внутриквартальных дорог на территории, ограниченной Савеловским направлением МЖД, Стандартной, Илимской улицами и Алтуфьевским шоссе.

мэр МосквытранспортгороддорогистроительствовидеоСтанислав Кулик

