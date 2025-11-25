Форма поиска по сайту

25 ноября, 19:34

Политика

В Госдуме предложили объявить частичную амнистию для женщин в День матери

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили объявить частичную амнистию для женщин в День матери. Соответствующий проект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

"Проект предусматривает освобождение от наказания женщин, ранее не отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, при наличии обстоятельств, связанных с материнством, возрастом, инвалидностью или утратой кормильца", – говорится в документе.

Кроме того, согласно пояснительной записке, амнистия предполагается для женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести на сроки от 10 лет. При этом они должны отбыть часть наказания. Также парламентарии предложили освободить условно осужденных женщин.

Вместе с тем документ предусматривает освобождение от наказания или его сокращение для женщин, совершивших преступления по неосторожности.

Как указывается в проекте, в День матери можно также прекратить уголовные дела в отношении ряда категорий подозреваемых и обвиняемых, которые не отбывали наказание, по преступлениям небольшой тяжести. Более того, он предполагает снятие судимости с некоторых женщин.

Однако документ предусматривает ряд ограничений. Например, амнистия не касается женщин, которые привлечены к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

По мнению парламентариев, данные меры обеспечат социальную адаптацию, восстановление трудовых и семейных связей и исключат криминализацию женщин, которые впервые попали под угрозу наказания.

Ранее депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о расширении социальных гарантий для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Теперь они будут уравнены в социальных гарантиях с героями труда. Для вышедших на пенсию матерей-героинь предусмотрена дополнительная выплата в размере 36,5 тысячи рублей.

