В России утвердили новые льготы для матерей-героинь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы РФ в ходе пленарного заседания одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о расширении социальных гарантий для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Теперь они будут уравнены в социальных гарантиях с героями труда.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что законопроект "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" был разработан по поручению президента РФ для признания особых заслуг перед государством матерей-героинь, которыми считаются женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей.

В перечень льгот войдет оказание медицинской помощи и бесплатное зубопротезирование, освобождение от оплаты коммунальных услуг, право на бесплатное получение земельного участка в собственность и первоочередное обеспечение строительными материалами.

Особенностью нового законодательства является возможность выбора между льготами и ежемесячной денежной выплатой, размер которой превышает 72 тысячи рублей. Выплата будет ежегодно индексироваться и осуществляться Социальным фондом России.

Для вышедших на пенсию матерей-героинь предусмотрена дополнительная выплата в размере 36,5 тысячи рублей. Также женщины получат право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование в рамках национального проекта "Кадры".

