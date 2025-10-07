ГД приняла в первом чтении проект о расширении жилищных гарантий для детей-сирот

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госдума (ГД) приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на получение жилья. Информация об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

Преимущество при получении недвижимости должны получить дети-сироты и лица из их числа, которые принимали участие в СВО. Аналогичные гарантии распространят на тех, кто выполнял задачи по отражению вооруженных нападений на Россию, включая приграничные регионы, прилегающие к районам проведения спецоперации.

Авторы законодательной инициативы в пояснительной записке уточняли, что действующий закон предусматривает такие меры поддержки для участников СВО, но в нем нет конкретизации в отношении детей-сирот, которые отражали угрозы на границе.

Ранее депутаты ГД предложили компенсировать семьям с детьми затраты на аренду жилья и ввести дополнительные льготы по ипотеке. Как указали парламентарии, очень многие молодые родители вынуждены жить в съемных квартирах.

В связи с этим, уверены авторы инициативы, государство должно помочь им и выплачивать 50% от суммы аренды в случае рождения первенца, а 75% – если родился второй ребенок. После появления третьего ребенка государство, согласно предложению, должно будет полностью брать на себя оплату съемного жилья.

