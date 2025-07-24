Археологи нашли в Калошином переулке помадную баночку XIX – начала XX века

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Археологи нашли в Калошином переулке помадную баночку из фарфора, которой пользовались в XIX – начале XX века. Такой артефакт удалось найти впервые, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На донце баночки нарисован петух, который является символом Франции. Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов предположил, что керамисты выбрали для декора такой рисунок, потому что хранящийся внутри крем или помада могли иметь французское происхождение. Установлено, что сама баночка произведена в России. Это подтверждается тем, что она сделана из гжельской глины.

Емельянов добавил, что археологи часто находят небольшие керамические емкости в поздних культурных слоях, но обычно они белого или синего цвета. Находка уже отреставрирована и будет передана в Музей Москвы.

Исследования проводились на участке, который расположен между улицей Арбат и переулками Сивцев Вражек, Староконюшенным и Калошиным. Среди найденных артефактов XVI–XIX веков большая часть – курительные трубки, расписные изразцы и разнообразные фарфоровые помадные баночки.

В XIX – начале XX века помадой называлось средство, с помощью которого ухаживали за волосами – оно придавало им блеск и делало прическу более устойчивой. Такая помада пользовалась популярностью как у женщин, так и у мужчин. Основным ингредиентом являлся жир из свиного, бычьего или иного сала, в который добавляли ароматические вещества.

К 1850 году в Москве работало 11 помадных заводов, они выпускали продукции на 400 тысяч рублей в год. Тару для кремов, помад и бальзамов изготавливали в Гжели.

Гжельские земли были присоединены к Московскому княжеству в XIV, что стало стимулом для развития гончарного производства. В 1663–1666 годах Гжель стала эксклюзивным поставщиком аптекарских сосудов, продукция поставлялась в столицу и славилась своим качеством. "Поставщики двора его величества" положили начало керамическому производству в Российской империи.

Для производства химической посуды Гжельскую волость приписали к Аптекарскому приказу в Москве в 1710 году, однако помадные емкости отличались от другой аптекарской тары. Они имели толстые стенки и массивное округлое дно. Сверху банки покрывали непрозрачным слоем глазури, в которую добавляли олово – это помогало защищать керамическое изделие от действия кислот и щелочей, делая сосуд непроницаемым.

Ранее неподалеку от церкви Знамения на Шереметевом дворе в ходе масштабных раскопок была найдена печать времен Ивана III. За пару лет на этом участке было найдено свыше 3 тысяч предметов, но печать стала самой ценной из них. На одной стороне изображен святой Георгий Победоносец, а на другой находится надпись "Печать князя Великого Ивана Васильевича". Таким оттиском скрепляли важные государственные документы.

