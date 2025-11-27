Собянин: газовое хозяйство Москвы – одно из самых современных в мире

Сергей Собянин поздравил сотрудников АО "Мосгаз" с 160-летием образования газового хозяйства столицы. Он отметил, что бурное индустриальное развитие столицы началось с приходом в город газа.

По словам мэра, на сегодняшний день 60% электроэнергии Москвы занимает электроэнергия, которая вырабатывается при помощи газа. Собянин также выразил благодарность работникам предприятия за участие в возведении оборонительных сооружений для военных в зоне СВО и за помощь Донбассу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

