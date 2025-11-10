Около 80% газовых плит проверено в Москве с начала года

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

С начала года сотрудники Мосгаза проверили более 1,3 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что даты и время проведения проверок можно узнать на стендах, которые размещают во дворах и подъездах жилых домов. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, и специалисты проводят проверки и обслуживание газового оборудования ежегодно.

В комплексе напомнили, что срок службы газовой плиты в среднем составляет 10–12 лет. Далее необходима замена, так как газовые краны изнашиваются, рассекатели горелок деформируются, а теплоизоляция духового шкафа нарушается.

Кроме того, оборудование должно быть оснащено системой "газ-контроль". Она приостанавливает подачу газа, если огонь в горелке погас. Ответственность за содержание и замену оборудования несут собственники или наниматели жилья.

Ранее сообщалось, что с начала года в жилых домах столицы заменили более 190 тысяч счетчиков. Отмечалось, что новые многотарифные счетчики должны прослужить 30 лет.

Вместе с ними было установлено и оборудование, благодаря которому их можно будет подключить к интеллектуальной системе учета электроэнергии, которая автоматически передает данные об энергопотреблении.

