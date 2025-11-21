Собянин рассказал о строительстве дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В 2026 году завершится один из крупнейших дорожных проектов Москвы – трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, трасса стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, дублером юго-западной и южной частей МКАД. Магистраль соединит пять вылетных направлений: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Ее протяженность превысит 26 километров.

