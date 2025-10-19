Собянин: новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве

В Москве продолжают создавать необходимые условия и инфраструктуру для здорового и активного образа жизни горожан. О том, на что именно планируют выделить деньги в 2026 году, рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По его словам, например, планируется построить, отремонтировать и оснастить городские спортивные объекты, благоустроить территорию Гребного канала. Всего в ближайшие три года планируют обновить 11 многофункциональных спортивных территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.