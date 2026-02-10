Облачная погода и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 10 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице во вторник, 10 февраля. По области местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, по области – от 8 до 13 градусов ниже нуля.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 18 градусов, а в Подмосковье – до минус 21 градуса.

Морозы ожидаются в Москве и области до конца рабочей недели. Температура воздуха будет ниже нормальных значений на 5–6 градусов.

Первая в этом году оттепель прогнозируется в столице в пятницу, 13 февраля. В этот день ожидается до плюс 3 градусов. При этом в связи с потеплением в Москве в конце недели ожидаются ледяной дождь и снег с дождем.